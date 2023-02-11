Nicolas Delgadillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Delgadillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Delgadillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Delgadillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Delgadillo 2 Ekim 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Delgadillo Godoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Delgadillo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Delgadillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Delgadillo'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Delgadillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Delgadillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas Delgadillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Delgadillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vélez II

1 Mayıs 2015 yılında Vélez Sarsfield

10 Ocak 2019 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2019 yılında Vélez Sarsfield

1 Ağu 2019 yılında Patronato

31 Aralık 2021 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2022 yılında Platense

31 Aralık 2022 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2023 yılında Rafaela

Nicolas Delgadillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Delgadillo şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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