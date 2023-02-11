Nicolas Demartini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Demartini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Demartini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Demartini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Demartini 4 Kasım 1999 tarihinde Rafael Calzada (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Demartini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MPFC yapmaktadır. Nicolas Demartini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 1 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Nicolas Demartini'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Demartini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Demartini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas Demartini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Demartini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında CA Temperley

15 Mart 2021 yılında Antofagasta

31 Aralık 2021 yılında CA Temperley

7 Ocak 2022 yılında Tigre

31 Aralık 2022 yılında CA Temperley

Nicolas Demartini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Demartini şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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