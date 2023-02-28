Nicolas Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Diaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Diaz 2 Mart 1999 tarihinde Puente Alto şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Esteban Díaz García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Diaz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Diaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportes Rengo futbol takımında oynamaktadır. Club Deportes Rengo takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Diaz'nin Club Deportes Rengo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CDF Vial

1 Ocak 2020 yılında Coquimbo Unido

31 Ekim 2020 yılında San Felipe

31 Aralık 2021 yılında Coquimbo Unido

9 Şubat 2023 yılında Club Deportes Rengo

Nicolas Diaz kimdir

Nicolas Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Diaz şuan Club Deportes Rengo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Diaz nereli

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