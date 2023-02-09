Nicolas Dibble kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Dibble Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Dibble adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Dibble Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Dibble 27 Mayıs 1994 tarihinde Colonia del Sacramento şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Ezequiel Dibble Aristimuño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Dibble Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Dibble, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Dibble'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Dibble Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Nicolas_Dibble

http://facebook.com/NicolasDibble11

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Nicolas Dibble Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Dibble isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Dibble Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Dibble futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Plaza Colonia

9 Temmuz 2016 yılında Peñarol

22 Ağu 2017 yılında Plaza Colonia

24 Ağu 2017 yılında Gimnasia

30 Haziran 2018 yılında Plaza Colonia

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

31 Aralık 2023 yılında Plaza Colonia

Nicolas Dibble Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Dibble şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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