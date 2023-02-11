Nicolas Domingo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Domingo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Domingo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Domingo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Domingo 8 Nisan 1985 tarihinde Totoras şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Mario Domingo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Domingo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivori & Asociados S.A. yapmaktadır. Nicolas Domingo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Domingo'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Domingo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Domingo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Domingo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Domingo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında River Plate

1 Temmuz 2008 yılında Genoa

31 Aralık 2008 yılında River Plate

9 Ocak 2010 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2010 yılında River Plate

5 Ağu 2010 yılında Peñarol

30 Haziran 2011 yılında River Plate

2 Ağu 2012 yılında Dep. Cuenca

1 Ağu 2013 yılında Banfield

1 Ocak 2016 yılında River Plate

25 Temmuz 2017 yılında Independiente

3 Ocak 2020 yılında Olimpia

22 Ağu 2021 yılında Banfield

10 Ocak 2023 yılında Patronato

Nicolas Domingo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Domingo şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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