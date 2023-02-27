Nicolas Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Fernandes 7 Ocak 1988 tarihinde Metz şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Fernandes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nicolas Fernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Nicolas Fernandes'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2008 yılında Dijon FCO B

1 Temmuz 2009 yılında Eintracht Trier

1 Temmuz 2010 yılında SV Elversberg

1 Temmuz 2012 yılında Amnéville

1 Temmuz 2013 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2014 yılında RFCU Luxembourg

30 Haziran 2015 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2015 yılında UN Käerjeng 97

Nicolas Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Fernandes şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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