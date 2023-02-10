Nicolas Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Fernandez 8 Şubat 1996 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Emanuel Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Fernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Nicolas Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Fernandez'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicolasfernandez_00/

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Nicolas Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Defensa II

1 Temmuz 2017 yılında Defensa

20 Ocak 2020 yılında San Lorenzo

9 Haziran 2022 yılında Defensa

Nicolas Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Fernandez şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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