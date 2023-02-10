Nicolas Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Fernandez 2 Mart 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto Nicolás Fernández Fagúndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Fernandez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Fernandez'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CA Fénix

24 Nisan 2021 yılında CA Atenas

1 Şubat 2022 yılında CA Fénix

31 Aralık 2022 yılında CA Atenas

23 Ocak 2023 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2023 yılında CA Atenas

Nicolas Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Fernandez şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolas Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Carrasco Polo, CA Fénix (2012-2015)

Uruguay U20 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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