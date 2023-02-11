Nicolas Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Fernandez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Fernandez 20 Haziran 1995 tarihinde Merlo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Leonel Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Fernandez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Uruguay Soccer yapmaktadır. Nicolas Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 28 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Fernandez'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Fernandezboyu ve yaşı kaç

Nicolas Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında CA Temperley

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes SL

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2019 yılında Bella Vista

1 Temmuz 2020 yılında Rampla Jrs

28 Şubat 2021 yılında Estudiantes BA

Nicolas Fernandez kimdir

Nicolas Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Fernandez şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boca Juniors

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Nicolas Fernandez nereli

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