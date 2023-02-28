Nicolas Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Fernandez 3 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Esteban Fernández Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Fernandez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Nicolas Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Nicolas Fernandez'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Audax Italiano

Nicolas Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Fernandez şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Nicolas Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U23 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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