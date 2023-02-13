Nicolas Fernandez Mercau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Fernandez Mercau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Fernandez Mercau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Fernandez Mercau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Fernandez Mercau 11 Ocak 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Ezequiel Fernández Mercau şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Fernandez Mercau Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRI Sports yapmaktadır. Nicolas Fernandez Mercau, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Fernandez Mercau'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Fernandez Mercau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicolasfernandez_26/

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Nicolas Fernandez Mercau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Fernandez Mercau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Fernandez Mercau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Fernandez Mercau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2021 yılında San Lorenzo

1 Eylül 2022 yılında Elche CF

Nicolas Fernandez Mercau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Fernandez Mercau şuan Elche CF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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