Nicolas Figueroa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Figueroa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Figueroa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Figueroa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Figueroa 24 Mayıs 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Amadeo Figueroa Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Figueroa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Nicolas Figueroa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Figueroa'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Figueroa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicofigue17/

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http://www.facebook.com/nicofigue24

Nicolas Figueroa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Figueroa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Figueroa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Figueroa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında U San Martín II

1 Ocak 2020 yılında U. San Martín

1 Ocak 2022 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2023 yılında Atlético Grau

31 Aralık 2023 yılında FBC Melgar

Nicolas Figueroa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Figueroa şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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