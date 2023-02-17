Nicolas Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Franco 29 Nisan 1996 tarihinde Azul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Franco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nicolas Franco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Franco'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Franco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nicofranco33

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Nicolas Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında River Plate II

5 Temmuz 2016 yılında Freamunde

31 Aralık 2016 yılında River Plate II

28 Temmuz 2017 yılında Aldosivi

30 Haziran 2018 yılında River Plate II

1 Temmuz 2018 yılında Nueva Chicago

30 Haziran 2019 yılında River Plate II

1 Temmuz 2019 yılında Oriente P.

18 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2020 yılında Peñarol

30 Ocak 2021 yılında Patronato

22 Ocak 2022 yılında San Martín (SJ)

Nicolas Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Franco şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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