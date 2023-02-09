Nicolas Garayalde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Garayalde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Garayalde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Garayalde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Garayalde 21 Temmuz 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Garayalde Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Nicolas Garayalde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Garayalde'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Garayalde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Garayalde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas Garayalde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Garayalde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vélez II

1 Temmuz 2021 yılında Vélez Sarsfield

Nicolas Garayalde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Garayalde şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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