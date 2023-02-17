Nicolas Gerits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Gerits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Gerits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Gerits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Gerits 2 Ağu 1995 tarihinde Rocourt şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Gerits Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nicolas Gerits, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nicolas Gerits'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Gerits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Gerits isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Gerits Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Gerits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2016 yılında VV St. Truiden

1 Temmuz 2016 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2019 yılında URSL Visé

Nicolas Gerits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Gerits şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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