Nicolas Goitea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Goitea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Goitea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Goitea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Goitea 11 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Goitea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTWAY yapmaktadır. Nicolas Goitea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Goitea'nin Delfín SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Goitea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Goitea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Goitea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Goitea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Vélez (SR)

1 Ocak 2018 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2019 yılında CA Mitre

6 Ocak 2023 yılında Delfín SC

31 Aralık 2023 yılında CA Mitre

Nicolas Goitea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Goitea şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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