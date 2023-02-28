Nicolas Guerra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Guerra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Guerra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Guerra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Guerra 9 Ocak 1999 tarihinde Maipú şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Bastián Guerra Ruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Guerra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Nicolas Guerra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Guerra'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Guerra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nguerraaa/

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Nicolas Guerra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Guerra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Guerra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Guerra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında U. de Chile

25 Mart 2021 yılında Ñublense

31 Aralık 2021 yılında U. de Chile

1 Ocak 2022 yılında Ñublense

1 Ocak 2023 yılında U. de Chile

Nicolas Guerra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Guerra şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Nicolas Guerra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U23 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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