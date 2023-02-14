Nicolas Hasler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Hasler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Hasler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Hasler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Hasler 4 Mayıs 1991 tarihinde Vaduz şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Lihtenştayn uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Hasler Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Nicolas Hasler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Hasler'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Hasler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicolas.hasler/

Nicolas Hasler Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Hasler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Hasler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Hasler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Balzers Alt.

1 Temmuz 2009 yılında FC Balzers

1 Temmuz 2010 yılında Eschen/Mauren

1 Temmuz 2011 yılında FC Vaduz

13 Temmuz 2017 yılında Toronto

20 Temmuz 2018 yılında Chicago

2 Nisan 2019 yılında Kansas City

14 Ocak 2020 yılında FC Thun

1 Temmuz 2022 yılında FC Vaduz

Nicolas Hasler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Hasler şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Nicolas Hasler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lihtenştayn takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 91 maçta 5 gol atmıştır.

Lihtenştayn U21 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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