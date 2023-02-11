Nicolas Heiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Heiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Heiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Heiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Heiz 1 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Javier Heiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Heiz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Heiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Heiz'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Heiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Heiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nicolas Heiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Heiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CA Argentino

20 Ocak 2022 yılında Juv. Unida (G)

21 Ekim 2022 yılında CA Carcarañá

1 Ocak 2023 yılında CA Mitre

Nicolas Heiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Heiz şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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