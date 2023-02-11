Nicolas Henry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Henry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Henry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Henry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Henry 28 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Henry Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Henry, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Henry'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Henry Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Henry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Henry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Henry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2020 yılında Club Flandria

1 Ocak 2023 yılında CD Morón

Nicolas Henry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Henry şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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