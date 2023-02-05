Nicolas Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Hernandez 18 Ocak 1998 tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Hernández Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Hernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OF yapmaktadır. Nicolas Hernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 6 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Hernandez'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Real Santander

31 Aralık 2018 yılında Atl. Nacional

10 Temmuz 2019 yılında Indep. Santa Fe

30 Haziran 2020 yılında Atl. Nacional

6 Ağu 2021 yılında Athletico-PR

Nicolas Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Hernandez şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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