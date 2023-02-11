Nicolas Herranz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Herranz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Herranz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Herranz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Herranz 17 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás José Herranz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Herranz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Herranz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Herranz'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Herranz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Herranz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Herranz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Herranz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ros. Central II

6 Şubat 2016 yılında Olimpo II

1 Temmuz 2017 yılında Olimpo

3 Temmuz 2018 yılında Vardar

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (SJ)

9 Eylül 2020 yılında Guillermo Brown

10 Ocak 2023 yılında Brown Adrogué

Nicolas Herranz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Herranz şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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