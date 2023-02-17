Nicolas Herter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Herter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Herter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Herter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Herter 24 Mart 1999 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Nicolas Zeno Herter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Herter Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atalentis yapmaktadır. Nicolas Herter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nicolas Herter'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Herter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Herter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Herter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Herter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U21

11 Eylül 2017 yılında Winterthur U21

30 Haziran 2018 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

3 Ağu 2018 yılında FC Wil 1900

4 Temmuz 2019 yılında Rapperswil-Jona

Nicolas Herter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Herter şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolas Herter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Neumünster-Zürich (2010-2012), Grasshopper Club Zürich (2012-)

İsviçre U19 takımında 13 numaralı formasıyla 29 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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