Nicolas İhitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas İhitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas İhitz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas İhitz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas İhitz 24 Temmuz 1995 tarihinde Bahía Blanca şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Hernán Ihitz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas İhitz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas İhitz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 31 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas İhitz'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas İhitz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas İhitz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas İhitz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas İhitz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2016 yılında Bella Vista

1 Ocak 2017 yılında Sansinena

1 Temmuz 2018 yılında Villa Mitre

13 Şubat 2021 yılında Estudiantes RC

31 Mayıs 2022 yılında CA Alvarado

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes RC

Nicolas İhitz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas İhitz şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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