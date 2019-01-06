Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; detaylı kan tetkikleri yapılan Mirin; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA