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Nicolas Isimat-Mirin sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin sağlık kontrolünden geçti.

Nicolas Isimat-Mirin sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; detaylı kan tetkikleri yapılan Mirin; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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