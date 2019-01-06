Nicolas Isimat-Mirin sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; detaylı kan tetkikleri yapılan Mirin; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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