Nicolas Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Jackson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Jackson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Jackson 20 Haziran 2001 tarihinde Banjul şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Senegal,Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Jackson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Epic Sports yapmaktadır. Nicolas Jackson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Jackson'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Jackson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Jackson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas Jackson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Jackson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Villarreal CF B

5 Ekim 2020 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2021 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2022 yılında Villarreal

Nicolas Jackson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Jackson şuan Villarreal takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Nicolas Jackson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal takımında 7 numaralı formasıyla 21 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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