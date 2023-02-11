Nicolas Juarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Juarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Juarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Juarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Juarez 14 Temmuz 1996 tarihinde Fernández şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Juarez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Juarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Juarez'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Juarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Juarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolas Juarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Juarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CA Güemes

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Nicolas Juarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Juarez şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.