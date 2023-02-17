Nicolas Keckeisen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Keckeisen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Keckeisen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Keckeisen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Keckeisen 13 Ağu 2001 tarihinde Ravensburg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Keckeisen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Keckeisen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Keckeisen'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Keckeisen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Keckeisen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Keckeisen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Keckeisen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ravensburg Alt.

1 Temmuz 2016 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2018 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2020 yılında FV Illertissen

26 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

Nicolas Keckeisen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Keckeisen şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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