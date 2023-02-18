Nicolas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas 14 Ocak 2003 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolas da Silva Mesquita şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRUEFOOTBALLSTORY yapmaktadır. Nicolas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2022 yılında NK Vukovar 1991

Nicolas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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