Nicolas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas 24 Şubat 1997 tarihinde Arapongas şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolas Vichiatto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Master Talents yapmaktadır. Nicolas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2018 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2018 yılında Athletico-PR

28 Şubat 2019 yılında Atlético-GO

28 Şubat 2021 yılında Athletico-PR

25 Ocak 2022 yılında Grêmio

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR

1 Ocak 2023 yılında América-MG

Nicolas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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