Nicolas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas 4 Ekim 1989 tarihinde Alegria şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolas Godinho Johann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CG sports yapmaktadır. Nicolas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 7 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Thonon Évian B

1 Aralık 2010 yılında São Luiz-RS

1 Mayıs 2011 yılında Criciúma EC

30 Haziran 2011 yılında São Luiz-RS

1 Ağu 2011 yılında Novo Hamburgo

1 Ocak 2012 yılında Chapecoense

1 Haziran 2012 yılında Ypiranga-RS

1 Haziran 2013 yılında Cerâmica

1 Ocak 2015 yılında Farroupilha

14 Aralık 2015 yılında Caxias-RS

28 Mart 2018 yılında Criciúma EC

1 Ocak 2019 yılında Paysandu SC

8 Temmuz 2021 yılında Goiás EC

4 Nisan 2022 yılında Paysandu SC

7 Nisan 2022 yılında Goiás EC

Nicolas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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