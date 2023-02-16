Nicolas Kristof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Kristof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Kristof kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Kristof ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Kristof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Kristof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Kristof adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Kristof Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Kristof 20 Aralık 1999 tarihinde Heidelberg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya,Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Kristof Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Nicolas Kristof, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Kristof'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Kristofboyu ve yaşı kaç

Nicolas Kristof Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Kristof isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Kristof Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Kristof futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hoffenheim Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Sandhausen U17

1 Temmuz 2016 yılında Sandhausen U19

1 Temmuz 2018 yılında Sandhausen II

1 Temmuz 2019 yılında FCA Walldorf

1 Temmuz 2021 yılında SV Elversberg

Nicolas Kristof kimdir

Nicolas Kristof Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Kristof şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC.Badenia St.Ilgen
SV Sandhausen
TSG 1899 Hoffenheim

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Nicolas Kristof nereli

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