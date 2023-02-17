Nicolas Kuhn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Kuhn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Kuhn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Kuhn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Kuhn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Kuhn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Kuhn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Kuhn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Kuhn 1 Ocak 2000 tarihinde Wunstorf şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolas-Gerrit Kühn şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Kuhn Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CN Sports yapmaktadır. Nicolas Kuhn, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Kuhn'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Kuhn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicolas_kuehn/

Nicolas Kuhnboyu ve yaşı kaç

Nicolas Kuhn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Kuhn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Kuhn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Kuhn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında St. Pauli Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Hannover Alt.

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig U19

16 Ocak 2018 yılında Ajax U21

22 Ocak 2020 yılında FC Bayern II

5 Temmuz 2020 yılında Ajax U21

15 Temmuz 2020 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2021 yılında Aue

30 Haziran 2022 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien

Nicolas Kuhn kimdir

Nicolas Kuhn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Kuhn şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV Klein Heidorn, 1. FC Wunstorf (-2009), FC St. Pauli (2009-2011), Hannover 96 (2011-2015), RasenBallsport Leipzig (2015-2018)

Nicolas Kuhn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 7 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Kuhn nereli

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