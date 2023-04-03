Nicolas Kummer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Kummer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Kummer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nicolas Kummer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nicolas Kummer 14 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nicolas Kummer Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Freiburg U19 futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Kummer'nin SC Freiburg U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nicolas Kummer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nicolas Kummer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kehler FV U17
1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg U17
1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg U19
Nicolas Kummer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nicolas Kummer şuan SC Freiburg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SpVgg Kehl-Sundheim, Offenburger FV (-2020), Kehler FV (2020-2021), SC Freiburg (2021-)
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