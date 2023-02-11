Nicolas Lamendola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Lamendola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Lamendola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Lamendola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Lamendola 12 Aralık 1998 tarihinde San Miguel (Tucumán) şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Emanuel Laméndola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Lamendola Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Lamendola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 30 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Lamendola'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Lamendola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Lamendola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Lamendola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Lamendola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Atl. Tucumán

30 Mayıs 2022 yılında Rafaela

31 Aralık 2023 yılında Atl. Tucumán

Nicolas Lamendola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Lamendola şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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