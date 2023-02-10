Nicolas Leguizamon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Leguizamon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Leguizamon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Leguizamon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Leguizamon 26 Ocak 1995 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Leguizamon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Leguizamon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Leguizamon'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Leguizamon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Leguizamon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas Leguizamon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Leguizamon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CA Colón II

1 Temmuz 2016 yılında CA Colón

31 Ocak 2020 yılında Defensa

10 Şubat 2021 yılında CA Colón

4 Temmuz 2022 yılında Central Córdoba

Nicolas Leguizamon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Leguizamon şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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