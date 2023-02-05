Nicolas Lemaitre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Lemaitre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Lemaitre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Lemaitre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nicolas Lemaitre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Lemaitre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Lemaitre

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Lemaitre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Lemaitre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Lemaitre 12 Ocak 1997 tarihinde Reims şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Lemaitre Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CVSC yapmaktadır. Nicolas Lemaitre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Lemaitre'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Lemaitreboyu ve yaşı kaç

Nicolas Lemaitre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Lemaitre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Lemaitre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Lemaitre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2020 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2021 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2021 yılında Quevilly Rouen

Nicolas Lemaitre kimdir

Nicolas Lemaitre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Lemaitre şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stade de Reims

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Lemaitre nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Matheus Ferraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Ferraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Ferraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Ferraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Braz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Braz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Braz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Braz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manoel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manoel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manoel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manoel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitor Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitor Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...