Nicolas Lemaitre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Lemaitre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Lemaitre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Lemaitre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Lemaitre 12 Ocak 1997 tarihinde Reims şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Lemaitre Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CVSC yapmaktadır. Nicolas Lemaitre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Lemaitre'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Lemaitre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Lemaitre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Lemaitre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Lemaitre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2020 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2021 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2021 yılında Quevilly Rouen

Nicolas Lemaitre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Lemaitre şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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