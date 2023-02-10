Nicolas Linares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Linares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Linares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Linares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Linares 6 Mart 1996 tarihinde Monte Grande şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Linares Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leduar Football yapmaktadır. Nicolas Linares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Linares'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Linares Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Linares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Linares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Linares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CA Banfield II

1 Temmuz 2017 yılında Banfield

8 Şubat 2022 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2022 yılında Banfield

11 Ocak 2023 yılında Instituto AC

31 Aralık 2023 yılında Banfield

Nicolas Linares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Linares şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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