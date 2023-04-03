Nicolas Louis Bahoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Louis Bahoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nicolas Louis Bahoya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Louis Bahoya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.