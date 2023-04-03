Nicolas Louis Bahoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Louis Bahoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Louis Bahoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nicolas Louis Bahoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nicolas Louis Bahoya 11 Şubat 2004 tarihinde Gonesse şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nicolas Louis Bahoya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NBS Group yapmaktadır. Nicolas Louis Bahoya, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Louis Bahoya'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Nicolas Louis Bahoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nicolas Louis Bahoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux B
Nicolas Louis Bahoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nicolas Louis Bahoya şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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