Nicolas Luchinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Luchinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Luchinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Luchinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Luchinger 16 Ekim 1994 tarihinde Oberriet şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Luchinger Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Nicolas Luchinger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Luchinger'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Luchinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Luchinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Luchinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Luchinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2012 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2014 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2015 yılında FC St. Gallen

8 Temmuz 2015 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2016 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2016 yılında FC Sion

10 Eylül 2017 yılında FC St. Gallen

12 Temmuz 2022 yılında FC Thun

30 Haziran 2023 yılında FC St. Gallen

Nicolas Luchinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Luchinger şuan FC Thun takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolas Luchinger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Montlingen, Team Rheintal-Bodensee

İsviçre U19 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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