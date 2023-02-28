Nicolas Lugano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Lugano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Lugano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Lugano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Lugano 7 Temmuz 2000 tarihinde Canelones şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Alfredo Lugano Roncio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Lugano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Lugano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Lugano'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Lugano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Lugano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Lugano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Lugano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında Plaza U19

9 Ocak 2021 yılında Cancún FC

11 Şubat 2022 yılında Sud America

3 Şubat 2023 yılında Tacuary FBC

Nicolas Lugano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Lugano şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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