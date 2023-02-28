Nicolas Mana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Mana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Mana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Mana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Mana 25 Mart 1994 tarihinde Piamonte şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Andrés Maná şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Mana Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Mana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Mana'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Mana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Mana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Mana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Mana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında U. San Martín

31 Aralık 2015 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2016 yılında Canuelas FC

2 Temmuz 2016 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2018 yılında Canuelas FC

4 Temmuz 2018 yılında Panetolikos

2 Temmuz 2019 yılında Defensa

1 Ocak 2020 yılında Guaraní

7 Temmuz 2021 yılında Defensa

3 Eylül 2021 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2021 yılında Defensa

1 Ocak 2022 yılında Sol de América

12 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

22 Temmuz 2022 yılında Wanderers

1 Ocak 2023 yılında Trinidense

Nicolas Mana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Mana şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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