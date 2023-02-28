Nicolas Mancilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Mancilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Mancilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Mancilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Mancilla 7 Ekim 1993 tarihinde Quinta Normal şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Ramón Mancilla Hidalgo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Mancilla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Nicolas Mancilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 24 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Mancilla'nin CD Ñublense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Mancilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Mancilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Mancilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Mancilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Unión Española

8 Temmuz 2014 yılında Iberia

30 Haziran 2015 yılında Unión Española

11 Ocak 2018 yılında Rangers Talca

31 Aralık 2018 yılında Unión Española

24 Haziran 2022 yılında Ñublense

Nicolas Mancilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Mancilla şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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