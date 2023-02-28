Nicolas Meaurio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Meaurio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nicolas Meaurio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Meaurio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.