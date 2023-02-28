Nicolas Meaurio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Meaurio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Meaurio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nicolas Meaurio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nicolas Meaurio 29 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Arjantin,Paraguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nicolas Meaurio Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Meaurio'nin Guaireña FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Nicolas Meaurio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nicolas Meaurio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Guaireña FC
31 Aralık 2023 yılında Racing Club U20
Nicolas Meaurio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nicolas Meaurio şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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