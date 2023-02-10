Nicolas Meriano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Meriano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Meriano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Meriano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Meriano 9 Kasım 2000 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Meriano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Meriano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Meriano'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Meriano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Meriano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Meriano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Meriano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2021 yılında Ros. Central II

31 Aralık 2021 yılında Belgrano II

1 Ocak 2023 yılında Belgrano

Nicolas Meriano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Meriano şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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