Nicolas Messiniti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Messiniti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Messiniti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Messiniti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Messiniti 21 Şubat 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Ariel Messiniti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Messiniti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFUNDO Sports Management yapmaktadır. Nicolas Messiniti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Messiniti'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Messiniti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Messiniti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Messiniti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Messiniti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Independiente

23 Temmuz 2017 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2018 yılında Independiente

17 Ağu 2018 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2019 yılında Independiente

2 Temmuz 2019 yılında CA Temperley

30 Haziran 2020 yılında Independiente

1 Temmuz 2021 yılında Once Caldas

31 Aralık 2021 yılında Independiente

21 Ocak 2022 yılında Tristan Suarez

31 Aralık 2022 yılında Independiente

1 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

31 Aralık 2023 yılında Independiente

Nicolas Messiniti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Messiniti şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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