Nicolas Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Meza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Meza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Meza 12 Nisan 2002 tarihinde San Ramón şehrinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Alonso Meza Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Meza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nicolas Meza'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Meza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Meza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Meza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Meza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Palestino

Nicolas Meza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Meza şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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