Nicolas Milanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Milanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Milanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Milanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Milanovic 14 Kasım 2001 tarihinde Penrith şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Milanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Nicolas Milanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Milanovic'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Milanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Milanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Milanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Milanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2020 yılında Western Utd U21

1 Temmuz 2022 yılında Western United

7 Şubat 2023 yılında Western Sydney

Nicolas Milanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Milanovic şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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