Nicolas Miracco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Miracco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Miracco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Miracco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Miracco 12 Nisan 1991 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Juan Gabriel Miracco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Miracco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Miracco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Miracco'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Miracco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Miracco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Miracco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Miracco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Aldosivi

1 Ocak 2016 yılında Santamarin

30 Haziran 2016 yılında Aldosivi

3 Eylül 2017 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

24 Ağu 2020 yılında Arsenal Sarandí

24 Ocak 2022 yılında Nueva Chicago

Nicolas Miracco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Miracco şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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