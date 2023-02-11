Nicolas Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Moreno 8 Mart 2001 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Exequiel Nicolás Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Moreno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Moreno'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında San Martín (T)

25 Şubat 2022 yılında Juv. Unida (SL)

31 Aralık 2022 yılında San Martín (T)

Nicolas Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Moreno şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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